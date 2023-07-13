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Шестая встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе пройдет 15 июля

Шестая встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе пройдет 15 июля
Ильхам Алиев и Никол Пашинян проведут переговоры при посредничестве Шарля Мишеля в Брюсселе 15 июля. Дату встречи назвал сегодня армянский премьер.

Очередная, шестая по счету трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении и председателя Евросовета пройдет в Брюсселе 15 июля.

Об этом сообщил Никол Пашинян сегодня утром в ходе заседания правительства.

"Надеюсь зафиксировать в ходе встречи прогресс в переговорах о мирном соглашении"

– глава армянского правительства

Премьер напомнил, что накануне на условной армяно-азербайджанской границе состоялось совместное заседание комиссий по делимитации границы под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян досрочно встретятся в Брюсселе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян досрочно встретятся в Брюсселе

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