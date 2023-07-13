Шестая встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе пройдет 15 июля

Ильхам Алиев и Никол Пашинян проведут переговоры при посредничестве Шарля Мишеля в Брюсселе 15 июля. Дату встречи назвал сегодня армянский премьер.
Очередная, шестая по счету трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении и председателя Евросовета пройдет в Брюсселе 15 июля.
Об этом сообщил Никол Пашинян сегодня утром в ходе заседания правительства.
"Надеюсь зафиксировать в ходе встречи прогресс в переговорах о мирном соглашении"
– глава армянского правительства
Премьер напомнил, что накануне на условной армяно-азербайджанской границе состоялось совместное заседание комиссий по делимитации границы под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева.