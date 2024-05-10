Глава Дагестана Сергей Меликов готовит послание к Народному собранию республики, с которым выступит на следующей неделе – в нем он обозначит основные задачи, которые особенно актуальны в нынешнее непростое время.

Уже ровно через неделю, в среду, 29 мая, глава Дагестана Сергей Меликов выступит с посланием к Народному собранию (парламенту) республики, в котором выделит главные задачи для развития республики, сообщает его пресс-служба.

Ожидается, что особое внимание глава региона уделит вопросам улучшения жизни населения, поддержки военнослужащих, а также развития промышленного и туристического потенциала Дагестана, передает "АиФ-Дагестан".

Послание глава Дагестана озвучит в расширенном формате – на мероприятие будут приглашены депутаты Госдумы РФ, руководители местных органов власти, а также представители общественных организаций и молодежных движений республики.