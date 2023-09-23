Сергей Лавров встретился с главами МИД Турции и Ирана

Опубликовано: 10:21, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД России

Минувшей ночью на полях ГА ООН, проходящей в Нью-Йорке, прошла встреча глав МИД России, Ирана и Турции, темой которой стало послевоенное восстановление Сирии.

На полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Хосейна Амира Абдоллахияна и Хакана Фидана.

Перед началом встречи Лавров и Абдоллахиан кратко пообщались тет-а-тет. Чуть позже к ним присоединился и Фидан, сообщает официальный сайт МИД России.

После совместного фотографирования министры приступили к переговорам, а чуть позже к ним присоединился спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств трех стран обсудили региональные и международные вопросы, основным из которых было постконфликтное восстановление Сирии и оказание ей гуманитарной помощи, сообщает российское дипведомство.

"Проведен углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее с акцентом на задачи обеспечения устойчивой стабилизации в этой стране. В данном контексте подчеркнута ведущая роль "астанинского формата" и подтвержден настрой тройки государств-гарантов на продолжение консолидированных усилий по содействию комплексному урегулированию в Сирии на основе строгой приверженности принципам уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Акцентирована востребованность мобилизации внешней помощи САР, в том числе в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения на родину сирийских беженцев"

- МИД России

После встречи министры обсудили со спецпредставителем ООН по Сирии продвижение политического процесса, а также налаживание эффективной деятельности межсирийского Конституционного комитета.