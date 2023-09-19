РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сепаратисты в Ханкенди прячутся в больнице

Сепаратисты в Ханкенди прячутся в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Секретный «штаб» сепаратистов разместился в одной из больниц в Ханкенди. Так НВФ решили обезопасить себя от ударов азербайджанской армии, которая начала в регионе антитеррористическую операцию.

Армянские источники назвали в социальных сетях место нахождения незаконных сепаратистов - они прячутся от ударов ВС Азербайджана в больнице, зная, что азербайджанские военные не сделают целью мирный объект.

Согласно сведениям в соцсетях, главари сепаратистов выбрали одну из больниц в Ханкенди для того, чтобы избежать ударов Азербайджана в рамках антитеррористической операции в регионе. В учреждении здравоохранения организован «штаб» вооруженных формирований.

Ранее оборонное ведомство Азербайджана проинформировало о том, что АТО носит локальный характер и не затронет мирное население и гражданские объекты.

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1325 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version