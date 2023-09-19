Сепаратисты в Ханкенди прячутся в больнице

Опубликовано: 15:14, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Секретный «штаб» сепаратистов разместился в одной из больниц в Ханкенди. Так НВФ решили обезопасить себя от ударов азербайджанской армии, которая начала в регионе антитеррористическую операцию.

Армянские источники назвали в социальных сетях место нахождения незаконных сепаратистов - они прячутся от ударов ВС Азербайджана в больнице, зная, что азербайджанские военные не сделают целью мирный объект.

Согласно сведениям в соцсетях, главари сепаратистов выбрали одну из больниц в Ханкенди для того, чтобы избежать ударов Азербайджана в рамках антитеррористической операции в регионе. В учреждении здравоохранения организован «штаб» вооруженных формирований.

Ранее оборонное ведомство Азербайджана проинформировало о том, что АТО носит локальный характер и не затронет мирное население и гражданские объекты.