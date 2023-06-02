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Сели и обвалы грозят Дагестану в пятницу 

Сели и обвалы грозят Дагестану в пятницу 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сход селей, обвалы и осыпи возможны сегодня в Дагестане. Водителей призывают быть бдительными.

Управление автодорог Дагестана проинформировало о том, что в пятницу, 2 июня в республике возможен сход селевых потоков, обвалы и осыпи.

«В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие двое суток по горным районам республики возможен [сход] селей. Из-за переувлажнения грунтов сохраняется высокая опасность обвалов и осыпей на автомобильных дорогах",- говорится в сообщении»

– Дагавтодор

В этой связи дорожники просят автолюбителей проявить бдительность и особенно тщательно соблюдать ПДД.

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