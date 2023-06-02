Сели и обвалы грозят Дагестану в пятницу 

Опубликовано: 6:45, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сход селей, обвалы и осыпи возможны сегодня в Дагестане. Водителей призывают быть бдительными.

Управление автодорог Дагестана проинформировало о том, что в пятницу, 2 июня в республике возможен сход селевых потоков, обвалы и осыпи.

«В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие двое суток по горным районам республики возможен [сход] селей. Из-за переувлажнения грунтов сохраняется высокая опасность обвалов и осыпей на автомобильных дорогах",- говорится в сообщении»

– Дагавтодор

В этой связи дорожники просят автолюбителей проявить бдительность и особенно тщательно соблюдать ПДД.