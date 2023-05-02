Сегодня в столичном регионе будет сухо и солнечно

Опубликовано: 6:58, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После вечернего дождя, прошедшего накануне, сегодня в столичном регионе установится относительно комфортная погода – будет сухо и солнечно, но пока прохладно – воздух прогреется максимум до 18 градусов тепла.

В Москве и Московской области сегодня будет преобладать небольшая облачность, однако обойдется без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит 16-18 градусов тепла, по области - от 13 до 18 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 4-9 м/с, - говорится в сообщении.

Атмосферное давление останется повышенным составит 754 мм ртутного столба.

Уже завтра в регион придет новый антициклон, днем станет немного теплее, но в ночные часы будет холодно, возможны заморозки, а по-настоящему летняя погода установится лишь к концу месяца, прогнозируют синоптики.