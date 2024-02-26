Сбой цифровых документов из-за нового времени устранили в Казахстане

В Казахстане произошел сбой данных на сайте электронного правительства. Соответствующую информацию подтвердили в Минцифры республики.
Ситуацию прокомментировали в "Национальных Информационных Технологиях".
"В ночь ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC +05.00. Мы провели обновления по более чем 11 тысячам виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы, находящиеся в контуре АО "Национальные информационные технологии"
– пресс-служба компании
В настоящее время системы госорганов работают штатно. Получение госуслуг через сайт осуществляется в полном объеме.
В компании также отметили, что сейчас проводятся работы, чтобы актуальные данные стали доступны.
Напомним, сегодня ночью в республике перевели время на один часовой пояс.