Вестник Кавказа

Сбой цифровых документов из-за нового времени устранили в Казахстане

Сбой цифровых документов из-за нового времени устранили в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пользователи сообщили о сбое на портале электронного правительства РК. К настоящему времени работа всех систем госорганов восстановлена.

В Казахстане произошел сбой данных на сайте электронного правительства. Соответствующую информацию подтвердили в Минцифры республики.

Ситуацию прокомментировали в "Национальных Информационных Технологиях".

"В ночь ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC +05.00. Мы провели обновления по более чем 11 тысячам виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы, находящиеся в контуре АО "Национальные информационные технологии"

– пресс-служба компании

В настоящее время системы госорганов работают штатно. Получение госуслуг через сайт осуществляется в полном объеме.

В компании также отметили, что сейчас проводятся работы, чтобы актуальные данные стали доступны.

Напомним, сегодня ночью в республике перевели время на один часовой пояс.

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