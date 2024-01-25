Шавкат Мирзиеев поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах 

В среду, 7 февраля, состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и Азербайджана Шавката Мирзиеева и Ильхама Алиева. Об этом говорится на сайте главы азербайджанского государства.
В ходе беседы лидер Узбекистана поздравил своего коллегу с уверенной победой на выборах президента.
"Глава государства Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития страны и процветания нашего народа. Шавкат Мирзиеев еще раз подчеркнул значение достижения нашей страной под руководством Президента Азербайджана больших успехов и возвращения азербайджанских земель"
– пресс-служба президента АР
Стороны выразили уверенность в том, что братские и дружественные отношения двух стран продолжат развиваться, а их взаимодействие в различных областях будут еще больше укрепляться.
Состоялся также обмен мнениями о перспективах связей между Баку и Ташкентом.
Напомним, в среду в Азербайджане проходят выборы президента. Согласно предварительным результатам exit poll, за Ильхама Алиева проголосовали более 92% избирателей.