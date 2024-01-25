Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Шавкат Мирзиеев поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах 

Президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев
© Фото: сайт президента Азербайджана
Лидер Узбекистана поздравил по телефону своего коллегу из Азербайджана с победой на президентских выборах. Согласно предварительным данным, свои голоса за Ильхама Алиева сегодня отдали более 90% граждан страны. 

В среду, 7 февраля, состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и Азербайджана Шавката Мирзиеева и Ильхама Алиева. Об этом говорится на сайте главы азербайджанского государства. 

В ходе беседы лидер Узбекистана поздравил своего коллегу с уверенной победой на выборах президента

"Глава государства Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития страны и процветания нашего народа. Шавкат Мирзиеев еще раз подчеркнул значение достижения нашей страной под руководством Президента Азербайджана больших успехов и возвращения азербайджанских земель"

– пресс-служба президента АР 

Стороны выразили уверенность в том, что братские и дружественные отношения двух стран продолжат развиваться, а их взаимодействие в различных областях будут еще больше укрепляться. 
Состоялся также обмен мнениями о перспективах связей между Баку и Ташкентом. 

Напомним, в среду в Азербайджане проходят выборы президента. Согласно предварительным результатам exit poll, за Ильхама Алиева проголосовали более 92% избирателей.

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