Вестник Кавказа

Узбекистан поможет возродить Карабах

Узбекистан поможет возродить Карабах
© Фото: trend
Власти Узбекистана поддерживают Азербайджан в его восстановительных работах на территории Карабахского экономического района. Уже сейчас узбекские компании приступили к строительным работам в районе.

Узбекистан активно помогает Азербайджану в восстановлении Карабахского экономического района. Об этом рассказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов. 
Он привел в пример строительство школы, как подарок гражданам АР. 

"Примером может служить строительство школы в качестве подарка братскому азербайджанскому народу по инициативе Президента Узбекистана, так как это имеет глубокий философский смысл.<…> Надеемся, что те, которые будут обучаться в этой школе, приложат свои усилия для укрепления крепких дружественных связей между братскими народами и будут защищать интересы Азербайджана во всем мире"

- Бахром Ашрафханов 

Он также призвал вузы двух стран объединяться для взаимовыгодного сотрудничества, так как это помогает развивать научные отрасли Азербайджан и Узбекистана.

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