Узбекистан поможет возродить Карабах

Власти Узбекистана поддерживают Азербайджан в его восстановительных работах на территории Карабахского экономического района. Уже сейчас узбекские компании приступили к строительным работам в районе.

Узбекистан активно помогает Азербайджану в восстановлении Карабахского экономического района. Об этом рассказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

Он привел в пример строительство школы, как подарок гражданам АР.

"Примером может служить строительство школы в качестве подарка братскому азербайджанскому народу по инициативе Президента Узбекистана, так как это имеет глубокий философский смысл.<…> Надеемся, что те, которые будут обучаться в этой школе, приложат свои усилия для укрепления крепких дружественных связей между братскими народами и будут защищать интересы Азербайджана во всем мире"

- Бахром Ашрафханов

Он также призвал вузы двух стран объединяться для взаимовыгодного сотрудничества, так как это помогает развивать научные отрасли Азербайджан и Узбекистана.