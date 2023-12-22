Китай заявил об интересе к возрождению Карабаха

Китай заинтересован в укрепление связей с Азербайджаном и готов помогать в восстановлении Карабахского экономического района.

Власти Китая намерены развивать сотрудничество с Азербайджаном, а также помочь республике в восстановительных работах на территории Карабахского экономического района. Такую информацию озвучила посол Китая в АР Го Минь на церемонии открытия фестиваля в Баку, который посвящен Китайскому Новому году.

Она отметила, что компании КНР пристально следят за тем, как происходит восстановление территории Карабахского экономического района, и некоторые из них уже приняли участие в проекте "умное село".

Также китайские организации предоставили оборудование для аэропортов, которые были построены на освобожденных землях.

Го Минь подчеркнула, что главы двух стран создали крепкую основу для партнерства.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Азербайджана Ильхам Алиев заложили основу крепкого сотрудничества между двумя странами. Китай готов и в дальнейшем сотрудничать и укреплять отношения с Азербайджаном"

– Го Минь