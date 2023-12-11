Китай готов вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень

Китайский лидер поздравил президента Азербайджана с приближающимся днем рождения и отметил высокий уровень взаимодействия двух партнерских стран. Си Цзиньпин подчеркнул, что придает большое значение развитию отношений Пекина и Баку.

Поздравление с предстоящим днем рождения направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву председатель КНР Си Цзиньпин.

"Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном, готов продолжать с Вами совместные усилия для поднятия двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на новый уровень во имя благополучия наших стран и народов"

– Си Цзиньпин

Как отметил китайский лидер, Китай и Азербайджан - традиционно дружественные партнеры, двухстороннее взаимодействие успешно продвигается в различных областях.

"В настоящее время китайско-азербайджанские отношения развиваются очень хорошо и стабильно, постоянно укрепляется политическое взаимное доверие, успешно продвигается сотрудничество в различных сферах"

– Си Цзиньпин

Ильхам Алиев отметит день рождения 24 декабря, в воскресенье.

Азербайджан и Китай

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о восходящем тренде усиления азербайджано-китайского взаимодействия. "Если сравнивать с Центральной Азией, то отношения между Китаем и Азербайджаном пока не столь интенсивны. На рынке рынка Азербайджана Китай присутствует, но как инвестор и реализатор своих транспортных проектов еще не задействован. Также Китая нет, в отличие от Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, в энергетическом секторе Азербайджана – и в данном смысле есть огромная сфера совместных потенциальных контактов", - прежде всего сказал он.

"Стоит отметить, что на этой неделе был произведен первый прямой полет "Азербайджанских авиалиний" из Баку в Пекин. Это одно из начинаний, свидетельствующих о росте интереса сторон к сотрудничеству. Как известно, у Азербайджана в Китае имеются азербайджанские торговые дома, так как Баку весьма интересно развивать торговлю напрямую с Китаем, экспортировать на китайский рынок свои товары, в первую очередь продукты питания. Сейчас необходимо выяснить, насколько Китаю в перспективе интересно использовать "Срединный коридор" для транспортировки своих товаров, в первую очередь речь идет о контейнерных перевозках. В целом, для развития связей есть очень много сфер и взаимные интересы", - отметил Ровшан Ибрагимов.

"Конечно, страны расположены довольно далеко друг от друга, что все-таки является фактором, определяющим, почему отношения между двумя странами не на должном уровне. Тем не менее, китайские компании заинтересованы участвовать в азербайджанских проектах, связанных с разработкой природных ресурсов, большей частью нефти и газа. Я думаю, если была бы возможность, китайские компании также участвовали бы и в энергетическом секторе Азербайджана, а также расширили транспортировку китайских товаров через Азербайджан и в Азербайджан. Пока что инвесторский портфель Китая в Азербайджане не слишком велик, сравнительно с Центральной Азией", - заключил экономист.