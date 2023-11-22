Азербайджан и Китай объединяются в «зеленой энергетике»

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял в Баку руководителя компании China Energy International Group Цяо Сюэбина, сообщает пресс-служба энергетического ведомства.
Стороны остались довольны развитием двусторонних отношений в энергетике. Министр и глава компании отметили важность реализации проектов возобновляемой энергетики в соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании.
Шахбазов подчеркнул, что развитие «зеленой энергетики» - один из главных приоритетов стратегии социально-экономического развития Азербайджана. Министр добавил, что проекты помогают взаимодействию стран.
Помимо этого, глава ведомства указал, что Азербайджан готов устанавливать связи с Китаем в области «зеленой энергетики». Стороны также поговорили о сотрудничестве в других сферах.