Вестник Кавказа

Азербайджан и Китай объединяются в «зеленой энергетике»

Азербайджан и Китай объединяются в «зеленой энергетике»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэнерго АР провел встречу с президентом китайской компании. Стороны обсудили реализацию проектов в сфере «зеленой энергетики». Баку и Пекин довольны развитием отношений.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял в Баку руководителя компании China Energy International Group Цяо Сюэбина, сообщает пресс-служба энергетического ведомства.

Стороны остались довольны развитием двусторонних отношений в энергетике. Министр и глава компании отметили важность реализации проектов возобновляемой энергетики в соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании.

Шахбазов подчеркнул, что развитие «зеленой энергетики» - один из главных приоритетов стратегии социально-экономического развития Азербайджана. Министр добавил, что проекты помогают взаимодействию стран.

Помимо этого, глава ведомства указал, что Азербайджан готов устанавливать связи с Китаем в области «зеленой энергетики». Стороны также поговорили о сотрудничестве в других сферах.

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