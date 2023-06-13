Саудовская Аравия и Сирия восстанавливают сотрудничество

Опубликовано: 8:58, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Эр-Рияд и Дамаск договорились возобновить экономическое сотрудничество: переговоры об этом прошли на уровне Федерации торговых палат Саудовской Аравии и торговых палат Сирии.

Президент Федерации торговых палат Саудовской Аравии Хассан аль-Хувайзи накануне провел переговоры о возобновлении экономического сотрудничества с Сирией с главой Федерации торговых палат Сирии Мухаммедом аль-Лаххамом в кулуарах арабо-китайской деловой конференции в Эр-Рияде, пишет Саудовское агентство новостей SPA.

Главы федераций договорились возобновить торговлю и инвестиционную деятельность, а также экономические мероприятия между двумя странами.

Они также подчеркнули "необходимость обмена визитами торговых делегаций, предоставления инвесторам возможностей для вложения инвестиций в экономику королевства и Сирии, проведения экономических форумов для продвижения по пути экономического сотрудничества", передает РИА Новости.

При этом сирийские предприниматели готовы вести бизнес в Саудовской Аравии, добавил Мухаммед аль-Лаххам.

Напомним, арабские страны во главе с Саудовской Аравией приняли решение восстановить членство Сирии в Лиге Арабских Государств (ЛАГ), которое было приостановлено в 2011 году в знак протеста против политики властей.