Саудовская Аравия и Сирия восстанавливают сотрудничество

Президент Федерации торговых палат Саудовской Аравии Хассан аль-Хувайзи накануне провел переговоры о возобновлении экономического сотрудничества с Сирией с главой Федерации торговых палат Сирии Мухаммедом аль-Лаххамом в кулуарах арабо-китайской деловой конференции в Эр-Рияде, пишет Саудовское агентство новостей SPA.
Главы федераций договорились возобновить торговлю и инвестиционную деятельность, а также экономические мероприятия между двумя странами.
Они также подчеркнули "необходимость обмена визитами торговых делегаций, предоставления инвесторам возможностей для вложения инвестиций в экономику королевства и Сирии, проведения экономических форумов для продвижения по пути экономического сотрудничества", передает РИА Новости.
При этом сирийские предприниматели готовы вести бизнес в Саудовской Аравии, добавил Мухаммед аль-Лаххам.
Напомним, арабские страны во главе с Саудовской Аравией приняли решение восстановить членство Сирии в Лиге Арабских Государств (ЛАГ), которое было приостановлено в 2011 году в знак протеста против политики властей.