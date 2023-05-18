Президент Сирии отправился с историческим визитом в Саудовскую Аравию

Опубликовано: 22:58, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Сирийский лидер прибыл с историческим визитом в Саудовскую Аравию. Это первая за двенадцать лет поездка Башара Асада в эту страну.

В четверг президент Сирии отправился в саудовский город Джидда. Об этом пишут СМИ.

Это первая за двенадцать лет поездка Башара Асада в Саудовскую Аравию. В пятницу он планирует посетить саммит Лиги арабских государств.

Ожидается, что центральными темами предстоящей встречи будут обстановка в Судане и палестино-израильский конфликт.

Сирия была исключена из ЛАГ осенью 2021 года из-за гражданской войны в стране. Членство САР в организации было восстановлено 7 мая этого года.