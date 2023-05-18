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Президент Сирии отправился с историческим визитом в Саудовскую Аравию

Президент Сирии отправился с историческим визитом в Саудовскую Аравию
Сирийский лидер прибыл с историческим визитом в Саудовскую Аравию. Это первая за двенадцать лет поездка Башара Асада в эту страну.

В четверг президент Сирии отправился в саудовский город Джидда. Об этом пишут СМИ.

Это первая за двенадцать лет поездка Башара Асада в Саудовскую Аравию. В пятницу он планирует посетить саммит Лиги арабских государств.

Ожидается, что центральными темами предстоящей встречи будут обстановка в Судане и палестино-израильский конфликт.

Сирия была исключена из ЛАГ осенью 2021 года из-за гражданской войны в стране. Членство САР в организации было восстановлено 7 мая этого года.

Асад приглашен на саммит ЛАГ

Асад приглашен на саммит ЛАГ

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