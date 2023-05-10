Асад приглашен на саммит ЛАГ

Опубликовано: 15:14, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Сирии Башар Асад сегодня получил официальное приглашение от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда на саммит ЛАГ, который пройдет в арабской Джидде 19 мая.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сегодня направил официальное приглашение на предстоящий саммит стран Лиги Арабских Государств (ЛАГ) главе Сирийской Арабской Республики (САР) Башару Асаду, сообщила в своем Telegram-канале канцелярия президента Сирии.

"Президент Сирии Башар Асад получил приглашение от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда принять участие в 32-м саммите ЛАГ, который пройдет в Джидде 19 мая", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также в ведомстве добавили, что приглашение передал посол Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри.