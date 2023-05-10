РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Асад приглашен на саммит ЛАГ

Асад приглашен на саммит ЛАГ
Президент Сирии Башар Асад сегодня получил официальное приглашение от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда на саммит ЛАГ, который пройдет в арабской Джидде 19 мая.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сегодня направил официальное приглашение на предстоящий саммит стран Лиги Арабских Государств (ЛАГ) главе Сирийской Арабской Республики (САР) Башару Асаду, сообщила в своем Telegram-канале канцелярия президента Сирии.

"Президент Сирии Башар Асад получил приглашение от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда принять участие в 32-м саммите ЛАГ, который пройдет в Джидде 19 мая", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также в ведомстве добавили, что приглашение передал посол Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри.

Тегеран оценил возвращение Сирии в ЛАГ

Тегеран оценил возвращение Сирии в ЛАГ

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
580 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version