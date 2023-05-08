Опубликовано: 13:45, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран поприветствовал возвращение Сирии в Лигу арабских государств. МИД Исламской Республики поздравил руководство страны и сирийский народ с этим событием.

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани поздравил сирийский народ с возвращением страны в Лигу арабских государств.

Он отметил, что Тегеран приветствует новость о том, что Сирия вновь стала членом ЛАГ. По его словам, устранение разногласий на Ближнем Востоке сегодня положительно влияют на ситуацию в регионе и сокращают иностранное вмешательство.

На Совете глав МИД ЛАГ, который состоялся 7 мая в Каире, было принято решение о возвращение Сирии в состав Лиги арабских государств. Ее участие в заседаниях Совета и всех структур ЛАГ было возобновлено.