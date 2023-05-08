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Тегеран оценил возвращение Сирии в ЛАГ

Тегеран оценил возвращение Сирии в ЛАГ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран поприветствовал возвращение Сирии в Лигу арабских государств. МИД Исламской Республики поздравил руководство страны и сирийский народ с этим событием.

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани поздравил сирийский народ с возвращением страны в Лигу арабских государств.

Он отметил, что Тегеран приветствует новость о том, что Сирия вновь стала членом ЛАГ. По его словам, устранение разногласий на Ближнем Востоке сегодня положительно влияют на ситуацию в регионе и сокращают иностранное вмешательство.

На Совете глав МИД ЛАГ, который состоялся 7 мая в Каире, было принято решение о возвращение Сирии в состав Лиги арабских государств. Ее участие в заседаниях Совета и всех структур ЛАГ было возобновлено.

Сирия возвращается в ЛАГ

Сирия возвращается в ЛАГ

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