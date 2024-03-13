Шатер Рамадана охраняют в усиленном режиме в Махачкале

Правоохранители усиленно охраняют шатер Рамадана в Махачкале. У шатра дежурят патрульные машины полиции, усилена охрана прилегающей территории, по периметру установлены камеры видеонаблюдения

В Дагестане отмечают месяц Рамадана - священное время для мусульман, месяц поста, молитвы и добрых дел. Однако, помимо духовной составляющей, в этот период особое внимание уделяется и безопасности, особенно в связи с угрозой террористических актов.

В Дагестане безопасность во время Рамадана имеет особое значение из-за сложной политической обстановки в регионе. Поэтому власти принимают дополнительные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность местных жителей и паломников.

«Усилены меры безопасности на территории шатра Рамадана в Махачкале. У шатра дежурят патрульные машины полиции, усилена охрана прилегающей территории, по периметру установлены камеры видеонаблюдения»

– директор благотворительного фонда «Инсан» Магомедрасул Магомедов.

Также отмечается, что вокруг мест проведения обрядов установили дополнительные блокпосты с участием полиции и сил безопасности. Также проводятся регулярные обыски и проверки, чтобы исключить наличие запрещенных предметов или подозрительных лиц.

По словам Магомедова для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения спокойной обстановки в регионе необходимо усиление мер безопасности.