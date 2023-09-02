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Шарль Мишель поддержал нарушение Конституции президентом Грузии

Шарль Мишель
© Фото: сайт Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за то, что она, нарушив Конституцию, нелегально провела с ним переговоры в Брюсселе. Он потребовал, чтобы власти Грузии усилили выполнение условий для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.

Неожиданную поддержку антиконституционных действий президента Грузии Саломе Зурабишвили озвучил сегодня глава Евросовета Шарль Мишель. Он поблагодарил Зурабишвили за то, что она, нарушив Конституции Грузии, прибыла в Брюссель для переговоров о европейском будущем республики.

По словам Мишеля, Зурабишвили предпринимает крайне важные усилия для сближения Грузии с Европой, и ее действия, хотя и нарушают законы страны, заслуживают самой высокой оценке властей Евросоюза.

Помимо этого Шарль Мишель призвал власти Грузии не упустить шанс соединить свою историю с историей Евросоюза. В связи с этим он вновь заявил о потребности продолжить в республике реформы судебной системы и усилия по снижению коррупции и управления государством олигархами, а также расширение свободы слова в СМИ.

Мишель добавил, что в качестве приоритета власти Грузии должны поставить деполяризацию политической системы, дабы культура политики в стране была инклюзивной. Он не уточнил, как это можно сделать в условиях, когда крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" стремится исключительно к отстранению правящей партии "Грузинская мечта" от власти.

Заявление Мишеля создает новую напряженность в контактах правительства Грузии и еврочиновников, поскольку "Грузинская мечта" запустила сейчас процедуру импичмента Саломе Зурабишвили за нарушение Конституции.

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