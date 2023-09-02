"Грузинская мечта" не хочет диалога с оппозицией об отставке Зурабишвили

Опубликовано: 17:58, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотя для отставки президента Саломе Зурабишвили "Грузинской мечте" понадобятся голоса оппозиционных депутатов, она не намерена вести об этом переговоры. Представитель правящей партии отметил, что "Мечта" следует букве закона, но не будет договариваться с оппозиционерами об импичменте.

Председатель Юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили рассказал сегодня о ходе подготовки "Грузинской мечтой" запуска процедуры отставки грузинского президента Саломе Зурабишвили. По его словам, правящая партия не собирается договариваться ни с кем из оппозиционеров о голосовании по этому вопросу.

Напомним, что, хотя "Грузинская мечта" обладает парламентским большинством – 74 мандата – ей все же недостаточно голосов для проведения через парламент импичмента Зурабишвили. Чтобы это произошло, правящей партии нужно договориться о голосовании "за" не менее 26 оппозиционных депутатов, но вся оппозиция в настоящее время поддерживает президента.

Оханашвили подчеркнул, что "Грузинская мечта" не начинала даже формальные консультации с оппозиционными фракциями, она только собирает подписи собственных депутатов. Тем не менее, отказываться от импичмента правящая партия не намерена, ведь Зурабишвили нарушила Конституцию, а следовательно, должна уйти в отставку.

"Это был единственный путь, который остался у правящей партии, когда налицо грубое нарушение верховного закона Грузии – Конституции. У команды, руководствующейся принципами правового государства, нет другого варианта, как принять такое решение. Все должны изволить уважать верховный закон страны"

– Анри Оханашвили