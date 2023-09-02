"Грузинская мечта" не хочет диалога с оппозицией об отставке Зурабишвили

Председатель Юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили рассказал сегодня о ходе подготовки "Грузинской мечтой" запуска процедуры отставки грузинского президента Саломе Зурабишвили. По его словам, правящая партия не собирается договариваться ни с кем из оппозиционеров о голосовании по этому вопросу.
Напомним, что, хотя "Грузинская мечта" обладает парламентским большинством – 74 мандата – ей все же недостаточно голосов для проведения через парламент импичмента Зурабишвили. Чтобы это произошло, правящей партии нужно договориться о голосовании "за" не менее 26 оппозиционных депутатов, но вся оппозиция в настоящее время поддерживает президента.
Оханашвили подчеркнул, что "Грузинская мечта" не начинала даже формальные консультации с оппозиционными фракциями, она только собирает подписи собственных депутатов. Тем не менее, отказываться от импичмента правящая партия не намерена, ведь Зурабишвили нарушила Конституцию, а следовательно, должна уйти в отставку.
"Это был единственный путь, который остался у правящей партии, когда налицо грубое нарушение верховного закона Грузии – Конституции. У команды, руководствующейся принципами правового государства, нет другого варианта, как принять такое решение. Все должны изволить уважать верховный закон страны"
– Анри Оханашвили