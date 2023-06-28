Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Дербент провел переговоры с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы Меликов заявил, что санкции, введенные против России в прошлом году, никак не отразились на экономической части республики. По его словам, Дагестану, в отличие от других субъектов РФ, повезло больше, так как регион не испытывает сильного воздействия внешних ограничений.
"Те направления экономического развития, которые присутствуют у нас, они могут развиваться благодаря нашему внутреннему потенциалу"
- Сергей Меликов
При этом он рассказал, что Дагестан по-прежнему испытывает проблемы с неразвитой инфраструктурой, добавив, что с ее развитием республика может обзавестись предприятием по переработке мяса.
Также глава Дагестана выделил виноделие как удачный пример развития региона. Меликов подчеркнул, что напитки из Дагестана могут составить конкуренцию импортным производителям.
В свою очередь Путин в шутливой форме ответил, что хочет убедиться в качественном развитии виноделия в регионе.