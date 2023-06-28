Опубликовано: 23:44, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин провел встречу с Сергеем Меликовым в рамках поездки в Дербент. Глава Дагестана сообщил, что санкции против России не отразились на экономике Дагестана.

Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Дербент провел переговоры с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Меликов заявил, что санкции, введенные против России в прошлом году, никак не отразились на экономической части республики. По его словам, Дагестану, в отличие от других субъектов РФ, повезло больше, так как регион не испытывает сильного воздействия внешних ограничений.

"Те направления экономического развития, которые присутствуют у нас, они могут развиваться благодаря нашему внутреннему потенциалу"

- Сергей Меликов

При этом он рассказал, что Дагестан по-прежнему испытывает проблемы с неразвитой инфраструктурой, добавив, что с ее развитием республика может обзавестись предприятием по переработке мяса.

Также глава Дагестана выделил виноделие как удачный пример развития региона. Меликов подчеркнул, что напитки из Дагестана могут составить конкуренцию импортным производителям.

В свою очередь Путин в шутливой форме ответил, что хочет убедиться в качественном развитии виноделия в регионе.