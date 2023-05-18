Самым бюджетным на конец мая стал отдых в Крыму и на Кубани

Опубликовано: 13:06, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эксперты Ассоциации туроператоров России оценили цены на пляжный отдых в конце мая на российских курортах и пришли к выводу, что самыми лояльными в этом отношении можно назвать здравницы Крыма и Сочи.

Дешевле всего в конце мая отдых на теплом море российским туристам обойдется в Крыму, но хорошие предложения есть и в Сочи, сообщает сайт АТОР.

Таковы результаты анализа минимальных и средних цен на десятидневные пакетные туры с вылетом в конце мая 2023 года и спрос на них.

Самые недорогие варианты десятидневного отдыха в конце мая – в Крыму: десять ночей с завтраками, но без трансфера, обойдутся на двоих всего за 13 954 рубля. Чуть дороже туры в Сочи, Абхазию и Геленджик - с учетом стоимости перелета и трансфера за них просят 45-50 тыс рублей на двоих на 10 ночей с завтраками.

Из зарубежных направлений с теплым морем в конце мая в лидерах оказалась Турция, которая из-за снижения цен нарастила свою долю в продажах. Самый дешевый тур в страну с вылетом 19-25 мая накануне можно было купить за 57,5 тыс рублей на двоих (отель "три звезды" с завтраками). Самая дешевая Анталья "все включено" (10 ночей на двоих) стоила 101,8 тыс рублей. Дальше по ценовой доступности идет Кипр - тур в "двушку" с завтраками можно купить минимум за 70,3 тыс рублей на двоих. Правда, лететь придется через Кувейт.

Далее идут традиционно дешевеющие летом ОАЭ и Бахрейн (минимум 82-85 тыс рублей на двоих), Египет (более 95 тыс рублей на двоих за самый бюджетный турпакет).

Замыкает рейтинг Греция - отель "три звезды" на завтраках со стыковками здесь обойдется как и Турция пять звезд на "все включено" - около 100 тыс рублей с перелетом на 10 ночей на двоих.