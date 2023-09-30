Самолеты в Ереван из Петербурга будут летать чаще

Опубликовано: 4:20, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ереван становится доступнее жителям Северной столицы.Авиакомпания "Россия" запускает с 1 октября два дополнительных прямых рейса на данном направлении.

В октябре отечественный авиаперевозчик компания "Россия" нарастит до 9 в неделю количество рейсов, соединяющих Санкт-Петербург и Ереван.

С 1 октября, информирует авиакомпания, самолеты из Пулково в Звартноц будут летать еще чаще - 9 вместо 7 раз в неделю.

"В расписании авиакомпании появился дополнительный рейс в столицу Республики Армения по пятницам и воскресеньям"

– перевозчик

На дополнительные авиарейсы компания поставила Airbus А319, остальные рейсы выполняют самолеты Boeing 737.

В авиакомпании ожидают, что новые рейсы сделают армянскую столицу привлекательным направлением для туров выходного дня.