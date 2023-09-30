РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Самолеты в Ереван из Петербурга будут летать чаще

Самолеты в Ереван из Петербурга будут летать чаще
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ереван становится доступнее жителям Северной столицы.Авиакомпания "Россия" запускает с 1 октября два дополнительных прямых рейса на данном направлении.

В октябре отечественный авиаперевозчик компания "Россия" нарастит до 9 в неделю количество рейсов, соединяющих Санкт-Петербург и Ереван.

С 1 октября, информирует авиакомпания, самолеты из Пулково в Звартноц будут летать еще чаще - 9 вместо 7 раз в неделю.

"В расписании авиакомпании появился дополнительный рейс в столицу Республики Армения по пятницам и воскресеньям"

– перевозчик

На дополнительные авиарейсы компания поставила Airbus А319, остальные рейсы выполняют самолеты Boeing 737.

В авиакомпании ожидают, что новые рейсы сделают армянскую столицу привлекательным направлением для туров выходного дня.

Грузия отказала &quot;России&quot; в полетах

Грузия отказала "России" в полетах

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1175 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version