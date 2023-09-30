Самолеты в Ереван из Петербурга будут летать чаще

Ереван становится доступнее жителям Северной столицы.Авиакомпания "Россия" запускает с 1 октября два дополнительных прямых рейса на данном направлении.
В октябре отечественный авиаперевозчик компания "Россия" нарастит до 9 в неделю количество рейсов, соединяющих Санкт-Петербург и Ереван.
С 1 октября, информирует авиакомпания, самолеты из Пулково в Звартноц будут летать еще чаще - 9 вместо 7 раз в неделю.
"В расписании авиакомпании появился дополнительный рейс в столицу Республики Армения по пятницам и воскресеньям"
– перевозчик
На дополнительные авиарейсы компания поставила Airbus А319, остальные рейсы выполняют самолеты Boeing 737.
В авиакомпании ожидают, что новые рейсы сделают армянскую столицу привлекательным направлением для туров выходного дня.