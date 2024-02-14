Вестник Кавказа

Самолеты начнут летать из Петербурга в Батуми

Самолеты начнут летать из Петербурга в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый прямой рейс будет запущен между Санкт-Петербургом и Батуми в июне. Осуществлять перевозку на морской курорт Грузии будет компания Red Wings.

С 13 июня прямой авиарейс свяжет Санкт-Петербург и Батуми.

Перевозку на данном международном направлении запускает российская компания Red Wings. Полеты будут осуществляться по четвергам и субботам. На маршрут поставлены лайнеры SSJ100.

Регулярный рейс включен в расписание до конца октября.

Сегодня жители Северной столицы России могут прямыми рейсами добраться до других городов Грузии - Тбилиси и Кутаиси, новый рейс в Батуми расширит географию полетов в Грузию из Санкт-Петербурга.

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