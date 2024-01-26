Сахиба Гафарова: Франция не хочет мира между Азербайджаном и Арменией

Франция не хочет видеть Южный Кавказ мирным и поставляет Армении оружие. Также путь к миру осложнен тем, что территориальные претензии к Азербайджану отражены в конституции Армении.

Миру на Южном Кавказе не способствует то, что Франция поставляет Армении оружие, заметила спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с делегацией из Чехии.

Франция не желает мира в регионе и снабжает оружием Армению, сообщила Гафарова. Она добавила, что такой подход не служит миру, он направлен на разжигание нового конфликта на Южном Кавказе.

Армения все еще не подписала мирное соглашение, предложенное Азербайджаном и основанное на пяти принципах международного права. Ереван затягивает выполнение своих обязательств, хотя с окончания конфликта прошло уже три года, продолжила она.

Азербайджан уважает территориальную целостность всех стран и требует ответного уважения. В настоящее время территориальные претензии к Азербайджану отражены в конституции и других законодательных актах Армении, пояснила Сахиба Гафарова.

По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, изменение конституции Армении – необходимое условие для полноценного мирного процесса между Баку и Ереваном. Армянское руководство также видит необходимость в обновлении конституции страны.