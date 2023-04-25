S7 нарастит полеты в Турцию и в Китай

Опубликовано: 14:11, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летом рейсов S7 из России в Стамбул и Анталью станет больше. Самолеты станут чаще летать из Новосибирска. Также появятся рейсы в Пекин и Урумчи.

Российский перевозчик S7 расширит на лето полетную программу из Сибири, станет больше рейсов в популярные города Турции и Китая.

В течение летнего периода компания нарастит перевозки между Новосибирском, Антальей и Стамбулом. Прямые перелеты в Турцию традиционно востребованы в курортный сезон.

Также S7 готовит новые рейсы в Китай.

"С конца мая возобновлена продажа на рейсы Китай - Новосибирск - Урумчи, Иркутск - Пекин. Мы концентрируемся сейчас на росте частотности",

– поделился гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин.