S7 нарастит полеты в Турцию и в Китай

Летом рейсов S7 из России в Стамбул и Анталью станет больше. Самолеты станут чаще летать из Новосибирска. Также появятся рейсы в Пекин и Урумчи.
Российский перевозчик S7 расширит на лето полетную программу из Сибири, станет больше рейсов в популярные города Турции и Китая.
В течение летнего периода компания нарастит перевозки между Новосибирском, Антальей и Стамбулом. Прямые перелеты в Турцию традиционно востребованы в курортный сезон.
Также S7 готовит новые рейсы в Китай.
"С конца мая возобновлена продажа на рейсы Китай - Новосибирск - Урумчи, Иркутск - Пекин. Мы концентрируемся сейчас на росте частотности",
– поделился гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин.