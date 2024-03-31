С начала года пассажиропоток в аэропорту Махачкалы вырос

Пассажиропоток в аэропорту Махачкалы с начала 2024 году увеличился на 3,7%. Количество взлетно-посадочных операций также возросло на 0,3%.

Международный аэропорт Махачкалы рассказал о своей производственной работе за первый квартал текущего года.

Так, поток пассажиров с начала года увеличился на 3,7% и составил свыше 522 тыс человек. Это больше показателей 2023 года.

Кроме того, на 0,3% возросло число взлетно-посадочных операций. За первые три месяца текущего года было произведено почти 4 тыс операций.