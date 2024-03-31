Вестник Кавказа

С начала года пассажиропоток в аэропорту Махачкалы вырос

С начала года пассажиропоток в аэропорту Махачкалы вырос
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажиропоток в аэропорту Махачкалы с начала 2024 году увеличился на 3,7%. Количество взлетно-посадочных операций также возросло на 0,3%.

Международный аэропорт Махачкалы рассказал о своей производственной работе за первый квартал текущего года.

Так, поток пассажиров с начала года увеличился на 3,7% и составил свыше 522 тыс человек. Это больше показателей 2023 года.

Кроме того, на 0,3% возросло число взлетно-посадочных операций. За первые три месяца текущего года было произведено почти 4 тыс операций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1895 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В рамках дела в отношении главы &quot;Дагэнерго&quot; арестовали восемь человек

В рамках дела в отношении главы "Дагэнерго" арестовали восемь человек

Главу филиала &quot;Россети Северный Кавказ&quot; подозревают в хищении почти 3 млрд рублей

Главу филиала "Россети Северный Кавказ" подозревают в хищении почти 3 млрд рублей

Глава &quot;Дагэнерго&quot; арестован на два месяца

Глава "Дагэнерго" арестован на два месяца

Интернет-террористы угрожали школе в Каспийске

Интернет-террористы угрожали школе в Каспийске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы