В Дагестане запретили подорожание земли

Правительство Дагестана решило смягчить для населения последствия антироссийских санкций запретом на повышение аренды за землю. Срок действия – до конца года.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал сегодня запрет на подорожание аренды за землю. Причиной такого решения дагестанского руководства названа необходимость добиться в республике стабильности социальной сферы и экономики перед лицом санкционного давления на РФ.

"В Дагестане введен мораторий на увеличение арендных платежей за земельные участки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов"

– Кабмин Дагестана

Уточняется, что запрет применяется в отношении арендных сделок с землей, заключенных после 31 декабря 2022 года. Его срок действия – до конца текущего года.

В правительстве Дагестана рассчитывают, что запрет поможет поддержать местный бизнес и некоммерческие организации, а также в целом дагестанское население, арендующее землю.