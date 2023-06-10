Рынок диктует: несколько новых специальностей появятся в Азербайджане

Опубликовано: 5:26, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересным и многообещающим новым специальностям можно будет скоро научиться в профтехучилищах Азербайджана. Среди них - мастер по кондиционерам и мельник.

Новые специальности можно будет получить в профтехучилищах Азербайджан - их список формируется с учетом рынка труда, сообщил и.о. директора Госагентства профессионального образования Джейхун Керимов.

По его словам, к концу лета начнется набор в том числе по следующим перспективным специальностям:

сетевой администратор,

специалист по отопительным системам комби,

специалист по кондиционерам,

кабельщик.

Высокопоставленный чиновник констатировал, что летом, во время высокого спроса, у мастеров, занимающихся установкой кондиционеров, обычно очень много работы, так что ожидание занимает очень много времени. Появление соответствующей специальности и призвано решить эту проблему.

"Имеется очень много узких сфер деятельность, для которых мы намерены расширить подготовку специалистов. Для нас нет малозначимых специальностей. Например, мы намерены организовать обучение мельников, потому что в стране нет специалистов в данной области"

– Джейхун Керимов

Он назвал еще одну совершенно новую специальность - мастер по ремонту гибридных автомобилей.