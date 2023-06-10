Рынок диктует: несколько новых специальностей появятся в Азербайджане

Новые специальности можно будет получить в профтехучилищах Азербайджан - их список формируется с учетом рынка труда, сообщил и.о. директора Госагентства профессионального образования Джейхун Керимов.
По его словам, к концу лета начнется набор в том числе по следующим перспективным специальностям:
- сетевой администратор,
- специалист по отопительным системам комби,
- специалист по кондиционерам,
- кабельщик.
Высокопоставленный чиновник констатировал, что летом, во время высокого спроса, у мастеров, занимающихся установкой кондиционеров, обычно очень много работы, так что ожидание занимает очень много времени. Появление соответствующей специальности и призвано решить эту проблему.
"Имеется очень много узких сфер деятельность, для которых мы намерены расширить подготовку специалистов. Для нас нет малозначимых специальностей. Например, мы намерены организовать обучение мельников, потому что в стране нет специалистов в данной области"
– Джейхун Керимов
Он назвал еще одну совершенно новую специальность - мастер по ремонту гибридных автомобилей.