Азербайджан продолжит наращивать социальные выплаты населению

Опубликовано: 17:50, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени среднемесячная пенсия по возрасту в Азербайджане превысит 500 манатов, заявили в Минтруда Азербайджана. Сделано это будет уже на следующем этапе социальных реформ.

За последние пять лет в Азербайджане было реализовано четыре пакета социальных реформ, которые охватили более 4 млн граждан, рассказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов, отметив, что среднемесячный размер пенсии по возрасту будет расти и превысит 500 манатов.

"Считаем, что на следующем этапе социальных реформ мы сможем увеличить среднемесячный размер пенсии по возрасту до 500 манатов и выше", - рассказал он, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Уже сейчас среднемесячный размер пенсии по возрасту составляет 465 манатов, минимальная заработная плата выросла в 2,7 раза, минимальная пенсия - в 2,5 раза, среднемесячная зарплата - на 65%, медианная зарплата - в 2,1 раза, фонд зарплаты – в 2,5 раза, среднемесячная пенсия - в 2,1 раза, социальные пособия и пенсионные выплаты – в 5 раз, а среднемесячный размер адресной социальной помощи - в 2,5 раза.

Годовой объем средств, дополнительно выделяемых по этим пакетам социальных реформ, достиг 6,8 млрд манатов.

(1 манат = $0,59)