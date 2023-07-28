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Рыбу и икру в Азербайджан поставят из Подмосковья

Рыбу и икру в Азербайджан поставят из Подмосковья
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рыба и икра будет экспортироваться в Азербайджан подмосковной компанией. Контракт заключен на $200 тыс.

Компания из Московской области заключила контракт на экспорт в Азербайджан рыбной продукции на $200 тыс.

"Сумма экспортного контракта производителя рыбных продуктов и полуфабрикатов составила $200 тыс. Подписать его компании удалось благодаря участию в международной выставке UzFood, проходившей в Ташкенте весной прошлого года"

– зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева

Поставкой рыбы в Азербайджан займется "Фуд Тим". В список экспортных продуктов, согласно контракту, вошла икра масаго. Масаго - это икра мойвы, которая является популярным ингредиентом для приготовления суши.

"Фуд Тим" находится в Дмитровском городском округе, предприятие работает на рынке уже 15 лет. В ассортименте компании охлажденная и замороженная рыба и морепродукты от мировых поставщиков, передает ТАСС.

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