Рыбу и икру в Азербайджан поставят из Подмосковья

Опубликовано: 12:00, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рыба и икра будет экспортироваться в Азербайджан подмосковной компанией. Контракт заключен на $200 тыс.

Компания из Московской области заключила контракт на экспорт в Азербайджан рыбной продукции на $200 тыс.

"Сумма экспортного контракта производителя рыбных продуктов и полуфабрикатов составила $200 тыс. Подписать его компании удалось благодаря участию в международной выставке UzFood, проходившей в Ташкенте весной прошлого года"

– зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева

Поставкой рыбы в Азербайджан займется "Фуд Тим". В список экспортных продуктов, согласно контракту, вошла икра масаго. Масаго - это икра мойвы, которая является популярным ингредиентом для приготовления суши.

"Фуд Тим" находится в Дмитровском городском округе, предприятие работает на рынке уже 15 лет. В ассортименте компании охлажденная и замороженная рыба и морепродукты от мировых поставщиков, передает ТАСС.