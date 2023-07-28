Рыбу и икру в Азербайджан поставят из Подмосковья

Компания из Московской области заключила контракт на экспорт в Азербайджан рыбной продукции на $200 тыс.
"Сумма экспортного контракта производителя рыбных продуктов и полуфабрикатов составила $200 тыс. Подписать его компании удалось благодаря участию в международной выставке UzFood, проходившей в Ташкенте весной прошлого года"
– зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева
Поставкой рыбы в Азербайджан займется "Фуд Тим". В список экспортных продуктов, согласно контракту, вошла икра масаго. Масаго - это икра мойвы, которая является популярным ингредиентом для приготовления суши.
"Фуд Тим" находится в Дмитровском городском округе, предприятие работает на рынке уже 15 лет. В ассортименте компании охлажденная и замороженная рыба и морепродукты от мировых поставщиков, передает ТАСС.