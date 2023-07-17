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Азербайджан увеличивает экспортный потенциал

Азербайджан увеличивает экспортный потенциал
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Азербайджане за последние годы экспортный потенциал увеличился в 5-6 раз. Сегодня в стране сформирована необходимая атмосфера для притока инвестиций и реализации социально-экономической политики.

Замглавы азербайджанского Минэкономики Сахиб Мамедов сообщил об увеличении Азербайджаном экспортного потенциала. По его словам, он вырос в 5-6 раз за последние годы.

Он отметил сформированную в стране приятную атмосферу для притока инвестиций и достижений в социально-экономической политике Азербайджана. Мамедов подчеркнул, что республика обладает механизмами, необходимыми для развития социально-экономической сферы.

"За последние годы экспортный потенциал Азербайджана вырос в 5-6 раз. Доля частного сектора в ВВП составляет 37 процентов. В экономической сфере у Азербайджана много достижений. Мы также не жалеем усилий в области расширения бизнес-среды"

- Сахиб Мамедов

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