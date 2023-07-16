Азербайджан станет электромостом между Россией и Ираном

Иран планирует обмениваться электроэнергией с соседями без оплаты. В скором времени ИРИ приступит к обмену электроэнергией с Россией через Азербайджан.
В скором времени Иран и Россия начнут обмениваться электроэнергией через Азербайджан. Такое заявление сделал глава Минэнерго Исламской республики.
По словам Али Акбара Мехрабиана, в дальнейшем ИРИА собирается подключиться к российской электросети через две другие страны Южного Кавказа.
"Иран и Россия скоро начнут обмениваться электроэнергией через Азербайджан. В будущем Иран планирует подключиться к российской электросети через Армению и Грузию"
– глава Минэнерго
Глава ведомства также отметил, что Тегеран нацелен на то, чтобы совершать обмен электроэнергией с некоторыми соседними странами без оплаты.