Азербайджан станет электромостом между Россией и Ираном

Опубликовано: 14:43, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран планирует обмениваться электроэнергией с соседями без оплаты. В скором времени ИРИ приступит к обмену электроэнергией с Россией через Азербайджан.

В скором времени Иран и Россия начнут обмениваться электроэнергией через Азербайджан. Такое заявление сделал глава Минэнерго Исламской республики.

По словам Али Акбара Мехрабиана, в дальнейшем ИРИА собирается подключиться к российской электросети через две другие страны Южного Кавказа.

"Иран и Россия скоро начнут обмениваться электроэнергией через Азербайджан. В будущем Иран планирует подключиться к российской электросети через Армению и Грузию"

– глава Минэнерго

Глава ведомства также отметил, что Тегеран нацелен на то, чтобы совершать обмен электроэнергией с некоторыми соседними странами без оплаты.