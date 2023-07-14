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Россия и Иран создадут общую судоходную компанию

Россия и Иран создадут общую судоходную компанию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В числе совместных российско-иранских проектов может оказаться и судоходная компания. О планах создания такого совместного предприятия рассказал иранский посол в РФ.

Российско-иранская судоходная компания может быть создана совместными усилиями Москвы и Тегерана - такая возможность обсуждается странами, рассказал посол ИРИ в Москве.

"Надо укрепить наши порты, надо укрепить судоходный флот. Даже создать совместную судоходную компанию"

– Казем Джалали

По словам дипломата, эту тему он, а также глава Минтранса Ирана, обсуждал с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым.

Иранский посол подчеркнул, что в Москве высоко оценили инициативу о создании такой компании.

Джалали выразил мнение, что РФ и Исламская Республика должны работать над развитием портов, которые были бы связаны по принципу "железных дорог", так как в них заложен серьезный потенциал для грузоперевозок.

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