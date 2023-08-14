Рубль устремился вверх под конец дня

Опубликовано: 18:56, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рубль отреагировал на сообщение о заседании Центробанка России укреплением своих позиций на Московской бирже. Так, курс доллара опустился ниже 100 рублей.

После объявления Центробанком России о внеочередном заседании по ключевой ставке рубль укрепил свои позиции на Московской бирже.

Так, по данным биржевого холдинга, курс американской валюты опустился ниже 100 рублей и расчетами "завтра" на 17:37 торговался на отметке 98,72 рублей.

Курс евро также претерпел изменения и теперь он стоит 107,78 рублей. Что касается курса юаня, то его стоимость составляет 13,51 рублей.

Стоит добавить, что рубль отреагировал укреплением на фоне объявления Центробанком РФ внеочередного заседания по ключевой ставке. Оно состоится 15 августа.