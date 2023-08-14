Доллар преодолел порог в 100 рублей - что дальше?

Опубликовано: 10:00, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня доллар на Мосбирже поднялся выше 100 рублей, такой курс зафиксирован впервые с 23 марта прошлого года. Продолжают расти относительно рубля и другие иностранные валюты. Кроме того, растут цены на нефть.

Торги на Московской бирже открылись и продолжаются ростом валют, доллар подорожал до отметки 100 рублей и укрепляется еще.

На 09.08 курс доллара впервые почти за полтора года превысил 100 рублей и составил 100,0075 рубля. В 09.11 мск валюта добралась 100,18 рубля, а еще через три минуты достигла максимума с начала торгов - 100,4975 рубля. На 09.45 курс доллара составил 100,29 рубля, на 10.00 - 100,39 рубля.

Доллар сегодня перешагнул за 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Растет на торгах в понедельник и евро, он в ходе торгов достиг 110 рублей, также впервые с 23 марта прошлого года. Укрепляется также китайский юань.

Курс рубля придет в норму в ближайшее время, отметил помощника президента РФ Максим Орешкин. Он объяснил, что экономика страны трансформируется быстрее любых прогнозов, и экономике интересен сильный рубль. По словам Орешкина, слабый рубль осложняет структурную перестройку российской экономики. Причиной ослабления национальной валюты, как и ускорения инфляции в РФ, является мягкая денежно-кредитная политика.

Также он сообщил в колонке для ТАСС, что о влиянии нефтяных цен на экономику страны: нефть сейчас превышает $70 за баррель, тогда как в январе-июле она продавалась по $54. Этот рост всего за квартал прибавит около $11 млрд дополнительного экспорта.