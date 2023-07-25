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Рубль укрепляется: доллар ниже 90, евро ниже 100

Рубль укрепляется: доллар ниже 90, евро ниже 100
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Впервые более чем за неделю курс доллара опустился ниже 90 рублей. Дешевеет сегодня на торгах и евро - ниже 100 рублей впервые за 10 дней.

Торги на Мосбирже сегодня проходят под знаком укрепления рубля относительно западных валют.

Утром торги стартовали с доллара на уровне 90,44 рубля, к этому часу американская валюта подешевела до 89,95 рубля. Ниже 90 рублей курс опускался в последний раз 17 июля.

Вниз идет и евро - на открытии сессии курс составил 100,12 рубля, сейчас европейская валюта потеряла уже 81 копейку и торгуется по 99,69 рубля. Евро впервые с 14 июля оценивается менее, чем в 100 рублей.

Курс юаня не претерпел сильных изменений, он прибавил 0,6 копейки и торгуется по 12,58 рубля.

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