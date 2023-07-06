Греф сказал, что будет с курсом рубля

Опубликовано: 12:29, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Сбербанка выразил уверенность, что рубль будет укрепляться. По его словам, это произойдет благодаря «подстройке секторов экономики под новые реалии».

Предпосылок для экстремально низких уровней курса рубля нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, в дальнейшем курс российской валюты будет укрепляться.

«Произойдет подстройка под новые реалии секторов экономики и наступит новая стабилизация. Я не уверен, что курс находится сейчас на оптимальном уровне, я думаю, что он должен укрепиться, он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году»

– Герман Греф

Далее он сравнил рыночный курс с поплавком.

«Слава богу, что поплавок существует. Мы видим, какая проблема с экономиками стран, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Этот поплавок сейчас подпрыгнул наверх»

– Герман Греф