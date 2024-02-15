Вестник Кавказа

Российские туристы раскупили большую часть номеров в отелях Сочи на лето

Российские туристы раскупили большую часть номеров в отелях Сочи на лето
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сочинские отельеры отмечают небывалый рост раннего бронирования. На апрель этого года большая часть номер уже оказалась зарезервирована.

В этом году сочинские отели и санатории отмечают значительный спрос на ранее бронирование. Информацию об этом опубликовала замглавы города Светлана Калинина. 

Большую часть номеров на апрель туристы уже разобрали. Номерной фонд курорта в это время выкуплен на 70%. 

Отмечается, что ранее бронирование доходит до ноября этого года. 

Прошлый год для Сочи ознаменовался 77% загрузки номеров. При этом рост цен составил 18%. Больше всего подорожали номера в отелях с двумя и тремя звездами. 

Туристы, которые заранее успели забронировать номера, смогли сэкономить до 7% от стоимости проживания. 

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