Вестник Кавказа

Российские термы могут прийти в Дубай

Российские термы могут прийти в Дубай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Эмиратах может открыться российский "Термолэнд". Создатель термальных комплексов обсуждает возможность выхода на международный рынок.

Российская сеть термальных комплексов "Термолэнд" от группы "Основа" может выйти на международный рынок.

"Мы действительно ведем переговоры, в том числе и о международной экспансии нашего направления. Это пока предварительные переговоры, есть заинтересованные стороны, в том числе и в Дубае"

– президент "Основы" Александр Ручьев

Сегодня "Термолэнд" работает в столичном регионе, до конца 2024 года будет открыто около 10 термальных комплексов в других регионах России. Торговые центры Дубая проявляют интерес к российским спортивно-оздоровительным проектам, поделились эксперты по недвижимости в беседе с РИА Недвижимость.

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