Российские компании активно осваивают рынок Казахстана

Опубликовано: 11:00, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане стремительно растет число компаний с российским капиталом – только за последний год их число выросло на 70%, однако доля крупного бизнеса не превышает и процента.

В Казахстане становится все больше малых и средних компаний с российским капиталом - в стране уже зарегистрированы около 18 тысяч предприятий российского среднего и малого бизнеса, рассказал торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов.

"По данным официальных казахстанских источников, на 1 августа 2023 года в стране зарегистрировано более 41 тыс зарубежных организаций. Это на 38% больше, чем в прошлом году. Среди них 18 тыс имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду). В основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента"

- Антон Логинов

С развитием цифровизации сектора государственных услуг Казахстан значительно упростил открытие бизнеса для россиян, и они активно пользуются предоставленной возможностью: сейчас для того, чтобы получить БИН (бизнес идентификационный номер), компаниям-нерезидентам, нужно всего пять-семь рабочих дней, отметил торгпред, передает РИА Новости.

Пока работа таких компаний не сильно заметна, и связано это со сроками реализации крупных инвестпроектов – они требуют довольно длительных сроков, которые обычно составляют несколько лет, а значит, их результаты будут видны позже, отметили в российском торгпредстве.

Тем не менее, только по итогам прошедшего 2022 года ВВП Казахстана уже вырос на 3,2%, производство товаров - на 3,2%, а количество предоставляемых услуг - на 2,6%, добавили в российском торгпредстве.

В то же время Казахстан активно расширяет сотрудничество с Россией, внедряя большие совместные проекты. Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", с наступлением осени казахстанские энергетики планируют закупать российскую электроэнергию, контракт об этом был подписан Единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО".