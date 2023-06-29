Опубликовано: 12:56, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан становится популярным направлением среди российских туристов. Спрос среди россиян увеличился в четыре раза. Растет популярность и грузинского направления.

Отдых в Азербайджане среди российских туристов заметно вырос, сообщает сервис онлайн-бронирования апартаментов Ostrovok.ru.

Исследователи пишут, что страны постсоветского пространства заняли 51% от общей числа бронирования зарубежных отелей. По их словам, популярным среди россиян стали путешествия в Азербайджан - спрос вырос в четыре раза.

При этом, как отметили работники портала, по сравнению с прошлым годом, спрос на отдых в Грузии у россиян увеличился в два раза.

Примерно 18% бронирований заняли Турция, Арабские Эмираты и Египет. Доля отдыха в Европе за год заметно сократилась - с 24% в прошлом году до 16% в этом году. При этом россияне продолжают ездить в Италию, Испанию и Францию.