Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию

Несмотря на рост цен на отдых в Турции, российские туристы стали лидерами по числу поездок в страну в минувшем 2023 году, сообщил сегодня глава турецкого Минтуризма.

Всего в минувшем 2023 году Турцию посетили 56,7 млн туристов, а первыми по числу путешественников – 6,3 млн - стали граждане России, сообщил сегодня министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

"По итогам 2023 года Турцию посетило 56,7 млн туристов, это на 10% больше, чем в 2022 году"

- Мехмет Нури Эрсой

На втором месте по числу визитеров (6,2 млн) стала Германия, на третьем (3,8 млн) –Великобритания, – отметил министр.

В целом страна обновила рекорд прибыли от туризма, заработав в 2023 году $54,3 млрд, дополнительная прибыль туристической отрасли составила 17%, добавил Эрсой.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что россияне также стали лидерами по посещаемости Грузии – за минувший год число граждан России, которые приехали на отдых в страну, составило 1,42 млн или более 23% от общего потока иностранцев.