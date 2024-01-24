Россияне стали лидерами по посещаемости Грузии

Грузия в прошлом году нарастила объем посещений иностранных граждан. Чаще всего на территорию республики приезжали россияне.

Граждане других государств стали чаще посещать Грузию. По сравнению с 2022 годом в прошедшем году поток иностранных визитеров вырос на 30%. Больше всего среди зарубежных гостей оказалось россиян. Об этом рассказали в Национальной службе статистики республики.

Уточняется, что число граждан России, которые приехали на территорию, составило 1,42 млн или более 23% от общего потока иностранцев.

На втором месте по посещениям республики оказались турецкие подданные. В прошлом году Грузию посетили 1,4 млн граждане Турции.

Третье место заняли жители Армении – 962 тыс человек.

Отмечается, что за прошлый год количество визитов иностранных граждан составило 7,1 млн.

Больше половины из посетивших республику приезжали с туристическими целями.