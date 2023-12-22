Грузия нарастила экспорт в Россию в прошлом году

Россия стала лидером по закупке товаров из Грузии в прошедшем году. Объем экспорта в РФ составил почти 20% от общего числа отправленной продукции из республики.

В прошлом году Грузия больше всего поставила своей продукции на территорию России. Об этом сообщили в Национальной службе статистики республики.

Уточняется, что за весь год Грузия отправила в Россию товары на $541 млн, что составило почти 20% от всего объема поставок.

На втором месте по поставкам оказался турецкий рынок. В Турцию республика поставила продукцию на $343 млн.

Китай замыкает тройку лидеров по импорту из Грузии – $270 млн.

Отмечается, что рост поставок в Россию вырос почти на 3% по сравнению с 2022 годом.

Экспорт в Турцию и Китай, наоборот, снизился на 12% и 61% соответственно.

По данным службы статистики чаще всего Грузия поставляет медную руду, вино, металлические сплавы, удобрения и минеральную воду.