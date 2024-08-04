Россияне разлюбили Армению

В этом году поток туристов из России в Армению сократился почти на четверть. За полгода в Армении побывали 500 тыс россиян.

Турпоток из РФ в Армению за первые шесть месяцев упал на 23% по сравнению с данными за первое полугодие прошлого года, следует из информации, предоставленной главным специалистом департамента по международному сотрудничеству комитета по туризму Минэкономики Армении Аревикой Согбатян.

"С января по июль Армению посетили 500 тыс туристов из России. А в 2023 году, если сравнивать те же семь месяцев, было 650 тыс. Есть небольшой спад по числу российских туристов"

– Согбатян

Она уточнила, что в Армении в этом году в целом иностранный турпоток ниже прошлогоднего - примерно на 8% на данный момент. Из всех иностранцев, побывавших в Армении в текущем году 42% - граждане России, передает "Интерфакс".