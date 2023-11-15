Россияне по-прежнему рекордно уверены в завтрашнем дне

Уверенность в завтрашнем дне у жителей России второй год подряд находится на рекордной отметке. Такие оптимистичные результаты показал опрос ВЦИОМ.

Подавляющее большинство россиян уверены в завтрашнем дне, следует из соответствующего мониторинга ВЦИОМ.

В 2023 году к числу разделяющих эту точку зрения относятся 59% респондентов, год назад их было чуть больше – 61%.

Не уверены в ближайшем будущем сейчас 39% россиян. В прошлом году таких насчитывалось 35%. А в 2021 году о неуверенности в завтрашнем дне заявили половина опрошенных.

Исследователи установили, что степень уверенности человека не зависит от пола и возраста. Однако на нее влияет материальное положение. Те, кто обладает высоким достатком, декларировали спокойствие относительно будущего в 3,5 раза чаще, чем малообеспеченные граждане.