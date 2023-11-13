Настроение большинство россиян спокойное, а не тревожное – опрос

Большая часть жителей России на сегодня пребывают в спокойном настроение. Такие данные показал опрос ФОМ.

Спокойствие царит в умах россиян, следует из опроса, проведенного ФОМ.

Вопрос, который социологи задавали респондентам, звучал так:

"Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди Ваших родных, друзей, коллег, знакомых – спокойное или тревожное?"

Первый вариант выбрали 54% опрошенных. О тревожном настроении сообщили 40% респондентов. Остальные не смогли ответить.

Отметим, что количество "спокойных" ответов превышает число "тревожных" на протяжении нескольких месяцев – с 18 июня, когда о спокойствии в их окружении заявили 50% опрошенных, а о тревоге – 44%.

В последний раз тревожность доминировала над спокойствием 11 июня – 48% против 45%.

Год назад, 20 ноября, аналогичный опрос дал такие результаты:

56% респондентов заявили о тревожном настроении в окружении;

37% – о спокойном.