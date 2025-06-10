Россияне нарастили спрос на шенгенские визы

По оценкам АТОР, наблюдается ажиотажный спрос российских туристов на шенгенские визы. Визовые центры не справляются с нагрузкой, однако она далека от допандемийного уровня.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что граждане РФ в 2025 году активнее запрашивают визы для посещения Европы.

"Судя по тому, как "задыхаются" визовые центры и консульства в связи с наплывом наших туристов, при том, что это, конечно, совершенно не сопоставимые объемы по сравнению с 2019 годом, востребованность виз достаточно высокая, мы это просто видим"

– Майя Ломидзе

Глава АТОР отметила, что отказы получают менее 1-2% россиян, обратившихся за шенгеном. В целом сейчас визы оформляют около 10% граждан от тех, кто имел визы до пандемии. Консульства и центры не справляются с текущей нагрузкой в связи с сокращением персонала и увеличением времени обработки документов, уточнила она в беседе с ТАСС.