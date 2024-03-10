Россиян стало меньше на отдыхе в Анталии

Турпоток из России в Анталью начал сокращаться, хотя россияне по-прежнему остаются в топ-3 туристов самой популярной турецкой провинции. В целом количество желающих отдохнуть в Анталье, напротив, растет.

Россияне стали реже приезжать на отдых в Анталью в первом квартале текущего года, рассказали в управлении культуры и туризма провинции.

Лидером по числу отдыхающих в Анталии в этот период оказалась Германия: из ФРГ на турецкие курорты приехали почти 280 тыс человек, показатель на 65% превысил цифры за прошлый год.

Российские туристы заняли вторую позицию с почти 172 тыс туристов. Причем турпоток из РФ упал на 19,4% по сравнению с минувшим годом.

В топ-3 также попала Великобритания, продемонстрировавшая рост числа туристов в 1,4 раза.

В управлении уточнили, что из стран первой десятки турпоток упал только из России.

А в марте РФ и вовсе оказалась на третьем месте: ее обогнала Британия, вышедшая на вторую строчку.

В целом с января по март в Анталью приехали на четверть больше туристов, чем годом ранее.