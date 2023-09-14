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Россиян призвали соблюдать запрет на купание в Египте

Океанариум в Дубае
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередной инцидент с нападением акулы на человека в Египте произошел накануне. Российских туристов просят не рисковать и не купаться в море в Дахабе.

Российское посольство в Египте выступило с призывом к отдыхающим не игнорировать запрет на купание в море, связанный с акулами.

Накануне акула напала в Египте на местную жительницу, это произошло в районе Дахаба, женщина госпитализирована, она лишилась руки. После этого один из пляжей курорта на Красном море был закрыт.

Посольство РФ просит россиян соблюдать объявленный местными властями запрет на купание в море.

Напомним, в начале лета россиянин стал жертвой акулы в Египте.

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